شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من التفاح الطازج تتراجع خلال 8 أشهر لـ182 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت واردات مصر من التفاح تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من التفاح الطازج بلغت نحو 182 مليون و673 ألف دولار فى الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 197 مليون و670 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون و997 ألف دولار.

وتعتبر واردات التفاح الطازج ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي شهدت أيضا تراجعا كبيرا خلال نفس الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات و409 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 10 مليارات و47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 638 مليون و63 ألف دولار.

وفى نفس السياق، سجلت واردات مصر من التفاح الطازج في شهر أغسطس الماضي فقط نحو 7 ملايين و620 ألف دولار، بينما كانت نحو 6 ملايين و295 ألف دولار في نقس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو مليون و325 ألف دولار.