شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء جنوب القاهرة" تنجح فى استرداد الفواتير المؤجلة بسبب "المغلقات" والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي من استرداد نسبة كبيرة من فواتير استهلاك الكهرباء المؤجلة بسبب الوحدات التى كانت تسجل تحت بند مغلق وهو ما يعنى عدم تمكن القارئ التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من تصوير العداد الخاص بهذه الوحدات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اجتمع مع المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لوضع خطة عمل مشتركة لرفع نسب تحصيل الفواتير المؤجلة من الوحدات التى تسجل "مغلق".

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع ناقش الاتفاق على التنسيق بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة شعاع على التنسيق فيما يخص سارقي التيار الكهربائي من خلال إمداد الإدارات التابعة لجنوب القاهرة بصور من قبل كشافى شعاع عن وقائع المخالفات والوصلات الغير قانونية.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تستمر شركة شعاع فى المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع سواء القانونية أو الكودية مسبوقة الدفع لدي المخالفين.