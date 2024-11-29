شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من السجن أو غرامة مليون جنيه وركب عداد كهرباء كودى.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة القليلة الماضية عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف التيسير على المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائى لتقنين أوضاعهم وتجنب التعرض للعقوبات الجديدة بعد تعديل المادة 70 و71 من قانون الكهرباء والتي تصل إلى مليون جنيه غرامة والسجن.

وتضمن التعديل بالمادة 71 من قانون الكهرباء ليكون نصها الجديد أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن.

و فيما يلى الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودى:



1- تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

2- صورة العقار من الخارج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر لمقدم الطلب.

4- صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودى لها.

6- سداد رسوم المعاينة التى تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه.

7- لا يوجد أي منشآة مستثناه من تركيب العداد الكودى.

8- تتيح شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية إمكانية تقسيط قيمة العداد و المقايسة الخاصة بتوصيل التيار فيما عدا كبار المشتركين.