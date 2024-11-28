شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: مجموعة mutares الألمانية تعرض إقامة مصنع لتشكيل هياكل السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اطار زيارته الحالية لألمانيا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا مع مسئولي مجموعة mutares الألمانية، والتي تعد من أكبر المجموعات الألمانية العاملة في مجالات انتاج قطع غيار السيارات، كما تعد المجموعة مورد رئيسي لكبريات ماركات السيارات العالمية.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض رغبة المجموعة في إقامة مصنع لتشكيل هياكل السيارات فى مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع ، حيث من المقرر أن يتم تخصيص نحو 90٪ من إنتاج المصنع للتصدير.

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجموعة الألمانیة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة، والتى تشمل الحوافز الاستثمارية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وقد تم الاتفاق على عقد لقاء للوزير مع مسؤولى المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة لإيجاد الشريك المناسب للبدء بالمشروع، وكذا بحث إمكانية إقامة هذا المشروع بإحدى المناطق التابعة للهيئة الإقتصادية لقناة السويس.

جدير بالذكر، أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم حاليا بزيارة هامة لدولة ألمانيا يقوم خلالها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وكذا عقد لقاءات مع عدد من الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري.

حيث التقى الوزير روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، وتم التوافق على عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، كما عقد الوزير لقاءات مع عدة شركات ألمانية تعمل فى مجالات إنتاج الألياف وتصنيع الدراجات، وتقنيات انتاج المعادن لبحث إنشاء مشروعات استثمارية فى هذه المجالات بالسوق المصري.