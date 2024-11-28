شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-11-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.



البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 707.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.97%، والعرب على 4.4%، واستحوذت المؤسسات على 22.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 436.5 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 58 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 8230 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 6.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 26.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.44%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 14.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 188.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.

- الحديد والصب المصرية بسعر إغلاق 51.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 14.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 200.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.