شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة لدعم القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تحديد تريليون جنيه كسقف لحجم الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ولن يتم تجاوزه لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ودعم دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.