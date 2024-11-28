شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سيارات: الشركات المحلية قادرة حاليًا على تصنيع 60% من مكونات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد أبو جلالة، الرئيس التنفيذى لشركة INDE، على هامش أحد مؤتمرات السيارات بمحاولات تصنيع السيارات محليًا، مشيرًا إلى زيادة حجم الاستثمارات التى تُوجه إلى إنتاج مكونات السيارات مثل الفوانيس والمقاعد.

وأكد أن الشركات المحلية قادرة حاليًا على تصنيع 60% من مكونات السيارات، لكنه دعا إلى تعديل بعض القوانين لتسهيل الإنتاج وضمان تحقيق أرباح عادلة للمصنعين المحليين، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته.

من جانبه، أشار المهندس تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن الصناعات المغذية تُعد العمود الفقرى لصناعة السيارات، حيث تسهم فى إنتاج مكونات مختلفة لمركبات متنوعة، بما فى ذلك السيارات الملاكى والأتوبيسات والموتوسيكلات.

وشدد الشافعى على أهمية تقديم تسهيلات تمويلية للشركات فى هذا المجال، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومى لتعزيز التنافسية المحلية والدولية.