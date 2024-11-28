شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف بناء منظومة ضريبية داعمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الهدف الاستراتيجى بالنسبة لفريق العمل فى وزارة المالية هو دعم الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، وبناء منظومة ضريبية داعمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستراتيجية المتكاملة للتسهيلات الضريبية عبر منصة واحدة بشكل مبسط وفعال بما يساهم فى دعم مفهوم ريادة الأعمال وتطوير المنظومة الاستثمارية.

وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشدًا كبيرًا من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.