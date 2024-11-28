شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد تحصد جائزة أفضل مدير عام بمسابقة "التميز الحكومى العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمين العام للجامعة العربية يسلم "مي عبد الحميد" الجائزة في احتفالية كبرى بمقر الأمانة العامة للجامعةمي عبد الحميد: الجائزة حصاد 10 سنوات من العمل الجاد لتوفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخلمي عبد الحميد: دعم القيادة السياسية ساهم بقوة في نجاح البرنامج.. وأشكر زملائي بصندوق "الإسكان الاجتماعي"

حصدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جائزة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية" وذلك ضمن فعاليات مسابقة "التميز الحكومي العربي" في دورتها الثالثة، والمقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.

وسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، الجائزة مي عبد الحميد خلال احتفالية رسمية في القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وحضر الاحتفالية السيدة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، و مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي، وعدد من الوزراء والمسئولين المصريين، والدكتور ناصر علي القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



وقدمت مي عبد الحميد، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاقه المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهي المبادرة التي غيرت وجه الإسكان في مصر، وطبقت الحق الدستوري في السكن على أرض الواقع.



كما تقدمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجزيل الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي على اهتمامه الشديد ومتابعته الدقيقة والدورية لكافة ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وهو ما يؤكد إيمان سيادته المطلق بأهمية المبادرة ودورها الفعال في المجتمع المصري.

وعبرت مي عبد الحميد عن فخرها وسعادتها الكبيرة بالفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"، مؤكدة أن هذه الجائزة تمثل مبادرة ملهمة ومهمة على المستوى العربي، حيث تسلط الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات.

وأكدت أن البرنامج الذي تتشرف بتنفيذه يُعد من أبرز مشروعات الدولة في هذا المجال، ويأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحة أن الاستقرار المؤسسي بالصندوق أتاح تبني رؤية استراتيجية واضحة وبدعم مباشر من مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلين عن كافة شركاء النجاح والجهات المعنية بعمل الصندوق، مما ساهم في تضافر الجهود لتحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الجائزة بمثابة حصاد ١٠ سنوات من العمل الجاد والمخلص في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أنه يعد انعكاسًا للتعاون والعمل الجماعي المثمر الذي يقوم به فريق العمل بالصندوق.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التجربة المصرية في هذا المجال أصبحت محط أنظار العالم أجمع، حيث تسعى العديد من الدول للاستفادة من هذه التجربة ونقلها لديها، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه بالفعل خلال الفترة المقبلة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي وهذا التكريم الشخصي لها سيكون حافزا ودافعا لمزيد من الابتكار والعمل المستمر.

يذكر أن مي عبد الحميد تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحصلت على عدد من الدبلومات المتخصصة فى مجالات تمويل وائتمان الشركات وإدارة المخاطر من بنك أميركان إكسبريس نيويورك، بالإضافة الى التمويل العقارى والتوريق من جامعة وارتون – بنسلفانيا الأمريكية.

وتمتلك الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خبرة لأكثر من 30 عامًا في إقراض الشركات والرهن العقاري، وشغلت منصب مستشارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري فى الفترة من 2005/ 2009 وهى الجهة المنظمة لسوق التمويل العقاري، كما عملت كمدير أول ائتمان ببنك أمريكان إكسبريس ليمتد- مصر لمدة 10 سنوات، وبنك كريدي ليونيه- مصر، كما شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى وهى شركة مملوكة للبنك المركزى المصرى، وهي عضو مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وعضو مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للاستثمار العقاري.

وتعد السيدة/ مي عبد الحميد أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتمويل العقاري، وتتولى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014، كما عملت محاضرًا دوليًا ومحليًا في مجال التمويل العقاري، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، وهى مدرب معتمد من جمعية التمويل العقارى الامريكية MBA.