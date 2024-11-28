شكرا لقرائتكم خبر عن أداء البورصة بنوفمبر.. تراجع المؤشر الرئيسى 1.36% ورأس المال يربح 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.2%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.470 تريليون جنيه إلى 1.442 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 388.8 مليار جنيه إلى 390.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.858 تريليون جنيه إلى 1.833 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 978.9 مليار جنيه خلال جلسات نوفمبر المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 25.565 مليار ورقة منفذة على 2.11 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 1.522 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 21.476 مليار ورقة منفذة على 2.757 مليون عملية خلال الشهر الماضى، واستحوذت الأسهم على 8.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.49%، وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 33.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.91 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 595.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 32.2 مليار جنيه، بحجم تداول 16.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 947.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 65.3 مليار جنيه بحجم تداول 18.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.