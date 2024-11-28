شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تطلق برنامجا تدريبيا لأساسيات إدارة سلامة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم البرنامج التدريبى لأساسيات إدارة سلامة العمليات بالتعاون بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبى، و بإعتماد دولى من المعهد البريطاني للمهندسين الكيميائيين IChamE كمؤسسة مرموقة فى مجال الاعتماد والمراجعة للبرامج التدريبية لسلامة العمليات، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة سلامة العمليات فى قطاع البترول والغاز .

حضر فعاليات إطلاق البرنامج بمركز شركة إنبى للتدريب المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وعدد من رؤساء ومسئولى شركات قطاع البترول.



وأكد المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن الاهتمام بالعنصر البشرى يعد أهم أولويات الوزارة إيماناً بدورهم الهام والحيوى سواء حالياً أو فى المستقبل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مرحلتين حتى الآن من عملية الاستفادة بالخبرات التى اكتسبها المتدربين فى برنامج تأهيل الكوادر المتوسطة حيث شملت المرحلة تكليف 15 معاوناً لقيادات القطاع فيما تم تكليف 16 معاوناً ضمن المرحلة الثانية ويتم حالياً الإعداد للمرحلة الثالثة، وأضاف أن الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للكوادر الشابة للإبداع وتقديم الأفكار المبتكرة ونقل الخبرات التى يكتسبونها بما يفيد منظومة العمل البترولى.



وأوضح المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى فى كلمته أن البرنامج يشمل مائة متدرب وسيعقد بواقع مرتين شهرياً ويستمر فى عام 2025، مشيراً إلى أنه من خلال هذه البرامج سنكون قادرين علي تحويل سلوكيات الحفاظ على السلامة من التزام بالتعليمات إلى ثقافة ومنهج حياة لدى العنصر البشرى سواء من العاملين فى القطاع أو خارجه من العاملين بشركات القطاع الخاص والدول العربية، وأن كافة مقار شركة إنبى مجهزة لبدء البرامج التدريبية.



وقدمت المهندسة إيمان وافى عرضاً تقديمياً حول الاستعدادات التى تمت لبدء البرنامج التدريبى حيث بدأت منذ عام 2019 وشهدت تنفيذ مرحلتين لإعداد مدربين معتمدين داخل وخارج مصر لبدء تنفيذ البرنامج مما يعد مكسباً كبيراً وذلك لامتلاك قطاع البترول لهذه المنظومة االتدريبية بمستويات عالمية، مشيرةً إلى أن الهدف هو استدامة أسس سلامة العمليات وتأصيلها فى كافة أوجه العمل البترولى.