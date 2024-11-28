شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطوات حجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 5 المطروح حاليا، والذى يتضمن نحو 78 ألف وحدة سكنية في نحو 15 محافظة و22 مدينة جديدة وهى كالتالى.

أولا: توجه لمكتب البريد لشراء كراسة الشروط

ثانيا: قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

ثالثا: برجاء التأكد من كتابة كافة البيانات صحيحة خلال إنشاء الحسب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى وخاصة رقم الهاتف

رابعا: قم بسداد مبلغ جديدة الحجز والذى يتراوح ما بين 20 ألف إلى 30 ألف حسب موقع الوحدة والمدينة.

خامسا: احتفظ بايصالات سداد مبلغ جدية الحجز وايصال شراء كراسة الشروط.



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سادسا: قم بتجهيز الأوراق التالية:...

1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة حال المتقدم أسرة.

2- قسيمة زواج مميكنة

3- قيد عائلى مميكن

4- شهادات ميلاد الأبناء

5- إيصال نور

6- استمارة الحجز بكراسة الشروط

7- الإقرار بكراسة الشروط

8- برنت تأمينات ان وجد

9- اى شهادات دالة على الإعاقة حال التقدم على ذوى الهمم

سابعا: قم بوضع كافة الأوراق في ملف PDF



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ثامنا: قم بوضع إيصال سداد مبلغ جدية الحجز في ملف PDF لوحدة لأنك سوف تحتاجه عند رفع الأوراق

تاسعا: قم بفتح حسابك الذى قمت بإنشاءه على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ثم قم برفع الأوراق كما ذكرت وضع الملفات في الخانات المحددة.

عاشرا: برجاء التأكد عند ملىء استمارة الحجز من كتابة اسم المدينة والمحافظة وتحديد الوحدة سواء جاهزة للتسليم الفوري أو استلام خلال 36 شهر.

حادى عشر: ستصلك رسالة باتمام عملية التسجيل.

ثانى عشر: قم بفتح حسابك مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة للتأكد من وصول رسالة من البريد بسداد جدية الحجز.



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