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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطوات حجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 5 المطروح حاليا، والذى يتضمن نحو 78 ألف وحدة سكنية في نحو 15 محافظة و22 مدينة جديدة وهى كالتالى.
أولا: توجه لمكتب البريد لشراء كراسة الشروط
ثانيا: قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى
ثالثا: برجاء التأكد من كتابة كافة البيانات صحيحة خلال إنشاء الحسب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى وخاصة رقم الهاتف
رابعا: قم بسداد مبلغ جديدة الحجز والذى يتراوح ما بين 20 ألف إلى 30 ألف حسب موقع الوحدة والمدينة.
خامسا: احتفظ بايصالات سداد مبلغ جدية الحجز وايصال شراء كراسة الشروط.
انفو جراف
سادسا: قم بتجهيز الأوراق التالية:...
1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة حال المتقدم أسرة.
2- قسيمة زواج مميكنة
3- قيد عائلى مميكن
4- شهادات ميلاد الأبناء
5- إيصال نور
6- استمارة الحجز بكراسة الشروط
7- الإقرار بكراسة الشروط
8- برنت تأمينات ان وجد
9- اى شهادات دالة على الإعاقة حال التقدم على ذوى الهمم
سابعا: قم بوضع كافة الأوراق في ملف PDF
انفو جراف
ثامنا: قم بوضع إيصال سداد مبلغ جدية الحجز في ملف PDF لوحدة لأنك سوف تحتاجه عند رفع الأوراق
تاسعا: قم بفتح حسابك الذى قمت بإنشاءه على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ثم قم برفع الأوراق كما ذكرت وضع الملفات في الخانات المحددة.
عاشرا: برجاء التأكد عند ملىء استمارة الحجز من كتابة اسم المدينة والمحافظة وتحديد الوحدة سواء جاهزة للتسليم الفوري أو استلام خلال 36 شهر.
حادى عشر: ستصلك رسالة باتمام عملية التسجيل.
ثانى عشر: قم بفتح حسابك مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة للتأكد من وصول رسالة من البريد بسداد جدية الحجز.
انفو جراف
انفو جراف
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