وزير الإسكان يستعرض التقنيات الحديثة فى مجال التحلية وإمكانية الاستفادة منها

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة.. ودراسة جدوى اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياساً بأنظمة التحلية الأخرى



عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم، لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة منها، وذلك فى إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، حتى عام 2050، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب.



وأكد وزير الإسكان، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال تحلية مياه البحر، ودراستها وتقييمها من خلال اللجان العلمية والبحثية المختصة، للوقوف على كفاءتها ومدى صلاحيتها لتحلية مياه البحر، ومطابقة المياه المنتجة للمعايير القياسية، وكذا إجراء دراسة جدوى للتأكد من اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياسًا بأنظمة التحلية الأخرى.



وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليًا إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنويًا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.