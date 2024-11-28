شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً عصر اليوم، لمتابعة موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.



ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الاستفادة من الأراضى الاستثمارية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة أرض مطار إمبابة، وكذا إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الحديقة الواقعة بأرض مطار إمبابة، وإدارتها وتشغيلها بالشكل اللائق.



كما وجه الوزير برفع كفاءة الوحدات المنفذة بأرض مطار إمبابة، وكذا الاهتمام بأعمال الإدارة والتشغيل والنظافة بالوحدات المخصصة، وتكليف شركة لأعمال التشغيل والصيانة، ومتابعة أدائها بشكل مستمر لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق.