شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء هبوط "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، 2.1%، على التوالي، وصعد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 707.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.97%، والعرب على 4.4%، واستحوذت المؤسسات على 22.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 436.5 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 58 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 8230 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة.