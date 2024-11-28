شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يجتمع مع مسئولى شركات ومؤسسات صربية لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع عدد من مسئولى شركات ومؤسسات صربية عاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا؛ تم خلاله بحث فرص التعاون والاستثمار فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في ختام زيارته لصربيا.

شارك فى الاجتماع مسئولى شركات Vega، و TIAC المتخصصتان فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية، ومسئولى مؤسسة CDT التى تقدم الدعم والرعاية لعدد 6 آلاف شركة صغيرة متخصصة فى مجالات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور عمرو طلعت التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والذى أصبح مقصدا جاذبا لاستثمارات كبرى الشركات العالمية؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتنمية الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الكوادر الرقمية فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أبرز الفرص الاستثمارية التى يحظى بها القطاع فى عدد من المجالات ومنها التصنيع الالكترونى والتعهيد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر تحظى بقاعدة عريضة من الكفاءات الشابة المدربة والتى يمكن الاستفادة من خبراتها عن طريق إقامة مراكز تعهيد للشركات الصربية فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها وهو الأمر الذى يمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين استناداً الى الكفاءات الشابة من مصر خاصة فى المجالات ذات الأولوية على المستوى العالمى والتى يأتى من ضمنها الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور دراجيسا ميشكوفيتش رئيس مجموعة البحث حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب فى معهد البحوث والتطوير للذكاء الاصطناعى وعدد من المسئولين بالمعهد؛ فرص التعاون فى مجال البحث والتطوير لتنفيذ مشروعات بحثية لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعة. وذلك بحضور سفير مصر لدى صربيا.



ويهدف معهد البحوث والتطوير للذكاء الاصطناعى إلى تعزيز تنمية القيادات المبدعة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة صربيا كمركز عالمى للتميز فى البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالتعلم الآلى والذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة بحثية عالمية المستوى للباحثين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات دولية فى مجال الذكاء الاصطناعى لدفع الجهود المبذولة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كافة القطاعات.

حضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة لصربيا لمدة 3 أيام عقد خلالها عددا من اللقاءات مع كل من وزير الاعلام والاتصالات، ووزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار، ومسؤولين حكوميين، وعدد من مسؤولى جامعات ومراكز أبحاث وتطوير وشركات صربية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .