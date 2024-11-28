شكرا لقرائتكم خبر عن 2.42 % انخفاض في الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية في سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2024. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 106.49 خلال شهر سبتمبر 2024 (أولـي) مقابل 109.13خلال شهر أغسطس 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.42٪. وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة المنسوجات 185.42 خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشــهر أغسطس 2024 حيــــث بلــــغ 159.05 بنســبـه ارتفاع قــدرهـــا 16.58٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. بـلغ الــرقم القيـاسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 159.49 خـلال شــهـــر سبتمبر 2024 مقــــارنة بشهـــر أغسطس 2024 حيـث بـلـغ 122.90 بنــسـبـة ارتفاع قـدرهـا 29.77٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وفي المقابل بلغ الـرقم القياسـي لصناعة المشروبات 310.89 خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أغسطس 2024 حيــث بلغ 513.60 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 39.47 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق،و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة منتجات المعادن اللافــلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 74.30 خلال شهـر سبتمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أغسطس 2024 حيث بلغ 83.49 بــنســبـة انخــفــاض قــدرهـا 11.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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