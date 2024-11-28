شكرا لقرائتكم خبر عن المتلقى الدولى للصناعة كشف اهتمام الرئيس بالاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وحل مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المتلقي الدولي للصناعة أكد على عدة نقطات والتوصيات أهمها تنمية قطاع الصناعات الكيماوية كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي وتوصيات واضحة حول الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وحل مشكلاتها.

وأوضح أن القطاع يلبي احتياجات متعددة تشمل المجالات الصناعية والمنزلية والزراعية، وأوضح أن الصناعات الكيماوية تتميز بتنوع كبير في منتجاتها، مثل البلاستيك، المطاط، المنظفات وصناعة التدوير وتطوير المخلفات ، والمكونات الكيماوية المستخدمة في صناعة السيارات.

وأضاف الدكتور الجبلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية يبلغ نحو 22 ألف عضو، وتقدر استثمارات القطاع تتعدي ال 60 مليار دولار، بينما تجاوزت صادراته 9 مليارات دولار سنويًا، ولفت إلى أن القطاع يشمل مختلف أنواع الصناعات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات الثقيلة، ما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية، مثل الرمال البيضاء والفوسفات، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي يُعد مادة خام أساسية لكثير من الصناعات.

وأشار الدكتور الجبلي إلى الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة، حيث يضم نسبة كبيرة من الصناعات الموجهة للتصدير.

وشدد على أهمية تخصيص جزء أكبر من الغاز الطبيعي للصناعات الكيماوية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، خاصة أن الغاز الطبيعي للصناعة يعد قاطره للتنمية.

كما دعا إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.