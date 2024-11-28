شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع إلى 29360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعًا ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29360 جنيها، وذلك على خلفية هبوط كبير في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر مؤخرًا وذلك بسبب الاقبال للشراء للتحوط.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3670 جنيهاً للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.



