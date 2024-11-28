الاقتصاد

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح "ابدأ" علي هامش المعرض الدولي السنوي للصناعة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 28 نوفمبر 2024 01:03 م

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجناح الخاص بمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك برفقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، والسادة الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الاعمال.

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وشملت الجولة زيارة مجموعة من المصانع والشركات المتميزة المشاركة في المعرض، ومنها: مصنع "أريا" للحلول الذكية والروبوتات، "أرجو باور" لتصنيع اللوحات الكهربائية، "تريجاس" لتصنيع وتعبئة أسطوانات الغاز، مصنع "كوبرسي مصر" لإنتاج صمام أمان الغاز، "المصرية الألمانية للبورسلين"، وشركة "وطن الأول الرقمية" لدعم التحول الرقمي للمصانع.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المعرض يمثل فرصة فريدة للتعرف على أحدث الابتكارات والمشروعات الصناعية في مختلف المجالات.

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كما أشار إلى دوره في تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية وتوفير بيئة داعمة لعقد شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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