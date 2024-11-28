شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعيد التداول على أسهم حديد عز بعد الإعلان عن موقف شهادات الإيداع والان مع تفاصيل الخبر

أعادت البورصة المصرية، التداول على أسهم شركة حديد عز، اعتبارًا من الساعة 11 ظهرًا، بعد إفصاح الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ومراجعتها طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

وقالت شركة حديد عز، في بيان منفصل للبورصة المصرية، أنها أفصحت لبورصة لندن عن ميزانية العام المالي 2023 المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وطلبت إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، ومن المتوقع أن يسمح باستئناف التداول في أقرب وقت.