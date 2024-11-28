شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تلبية احتياجات المواطنين فى مقدمة محاور استراتيجية العمل للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدورى مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

وضم اللقاء النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب بمدينة ابوالنمرس بالجيزة والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، والنائب أشرف حسين عشيري والنائب محمد حسين صالح، والنائب معتز احمد صفوت أعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا، والنائب علاء ناجي عبدالرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء علي حرص الوزارة علي العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والنواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم، مشدداً علي إن تلبية احتياجات المواطنين تاتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي اعلنت عنها الوزارة وتعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى إن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي علي تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين وجودة الحياة.

وتوجه النواب بالشكر الي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم.

كما اكد الوزير للنواب ان الوزارة تعمل علي ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد، لافتاً إلى ماتم من تكامل للجهود الحكومية بين مؤسسات وقطاعات الدولة لإحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير بالبحر الأحمر بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول.