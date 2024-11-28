شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض تقريرا بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة لمحطة صرف رأس البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، لاستعراض تقرير بشأن تقييم الوضع الراهن لمحطة معالجة صرف صحى رأس البر، بمحافظة دمياط، والحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، لمنطومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مكوناتها، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

من الجدير بالذكر، أن المهندس شريف الشربيني، وجه خلال زيارته لمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضى، بالتحرك الفورى لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.