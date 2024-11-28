شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تصديرى الطباعة والتغليف: 120 شركة فى المعرض الدولى باك بروسيس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، عن مشاركة 120 شركة من قطاع صناعات التغليف و الورق والطباعة في المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 في مصر.

وأشارت سارة إبراهيم إلى أن المعرض يعتبر فرصة ملائمة لعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والورق والتغليف، وكذلك التطورات الحديثة في هذه القطاعات الحيوية، خاصة في ظل مشاركة دولية موسعة بأجنحة من دول ألمانيا وتركيا والأردن وغيرها من الدول.

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أنه من المقرر عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية المشاركة من أجل تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وتطوير القطاع.

وأكدت على التنسيق بين كافة أجهزة الحكومة من أجل إنجاح النسخة الحالية من المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، التي يتم تنظيمها من قبل كونسبت، مشيرة إلى عقد أكثر من جلسة نقاشية تناقش عدد من القضايا أبرزها دخول المرأة بقوة إلى الاستثمار في قطاع صناعات التغليف والورق والطباعة.

وارتفعت صادرات صناعات الطباعة والتغليف، لتسجل 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

وأضاف التقرير الشهري للمجلس التصديري لصناعات الطباعة، أن صادرات قطاع التغليف سجلت 384.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 341.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%.

وكشف التقرير، أن قطاع الورق حقق 214.2 مليون دولار مقابل 220.8 مليون دولار بتراجع 3%، كما تراجعت صادرات قطاع الطباعة والكتب 9 % لتسجل 31.5 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار