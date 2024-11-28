شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات اليوم يسجل 3670 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تداولات اليوم الخميس تراجعًا بحوالي 25 جنيهًا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 3670 جنيهًا بختام التعاملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4194 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3670 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3164 جنيهًا.

الجنيه الذهب 29600 جنيها.

توقعات سعر الذهب

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب وخبير المشغولات الذهبية في مصر، أن سوق الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بحركة الذهب العالمية بالإضافة إلى حركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي، لذلك توقعات المرحلة المقبلة ترتبط بكلا العاملين، فتطورات الدولار والأوقية العالمية يحركان الذهب في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل رئيسي بحركة سعر أونصة الذهب العالمي، وهذا ما دفعه إلى التذبذب اليوم لينهي حركة الهبوط التي شهدها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساهم في اعتماد تسعير الذهب المحلي على تغيرات السعر العالمي فقط، في ظل غياب عوامل التسعير المحلية الأخرى مثل حركة سعر الصرف والطلب المحلي على الذهب.

وأكد، أن تراجع المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، كل هذا ساهم في هدوء الأوضاع نسبيًا.