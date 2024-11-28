شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاكو» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.
2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.
2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.