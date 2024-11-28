شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاكو» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.

2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

3- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت، مساء أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.3- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.