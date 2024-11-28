الاقتصاد

عمومية «جاكو» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاكو» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.
2- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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