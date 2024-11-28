شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «هرفي» توافق على عزل عضو مجلس الإدارة محمد الشتوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبد العزيز الشتوى بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبد العزيز الشتوى بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.