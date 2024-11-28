شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «زجاج» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-14 الموافق 2024-12-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-28 الموافق 2024-12-29. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 29.610 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32.9 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-14 الموافق 2024-12-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-28 الموافق 2024-12-29.