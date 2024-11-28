شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاخرة للخياطة» تعلن صدور أحكام في 3 قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية