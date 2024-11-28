شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاخرة للخياطة» تعلن صدور أحكام في 3 قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية أنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (4670042175) والمقيدة لدى المحكمة الجزائية بالرياض، والمرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة، فقد وردت إفادة رسمية من رئيس مجلس الإدارة بصدور حكم ابتدائي في القضية المشار إليها آنفاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريح الدعوى القضائية 16 يوليو 2024، فيما طالب فيها المدعي العام (النيابة العامة)، بإدانة المدعى عليه لقيامه بإجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة، فيما أنكر المدعى عليه ما نسب إليه تماما.
وأضافت أن الدائرة بالمحكمة الجزائية بالرياض حكمت بعدم إدانة المدعى عليه، وأن ما قام به يُعد عرضاً ترويجياً، ولا يوجد أي مستند يجرّم هذا التصرف.
وأفادت بأن الحكم لا يزال حكما ابتدائيا ولم يكتسب الصفة النهائية، فيما وكل المدعى عليه (رئيس مجلس الإدارة)، محاميا مختصا بقضايا الغش التجاري للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.
وأعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية أنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (449022842) والمقيدة لدى المحكمة العامة بالرياض، والمرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة، فقد ودرت إفادة رسمية من رئيس مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي يحمل الرقم: 4531157621 والتاريخ: 20/12/1445هـ الموافق 27/06/2024 في القضية المشار إليها آنفاً.
وكان أحد الموردين قد رفع قضية ضد رئيس مجلس الإدارة في 10 أغسطس الماضي، يدعي فيها عدم سداد المدعى عليه الباقي من أجرة عقار، فيما حكمت الدائرة القضائية برد الدعوى لعدم قبولها شكلاً.
وأوضحت أن بعد ذلك عُرض الحكم على محكمة الاستئناف، وأصدرت حكمها بتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى 189,240ريال.
وذكرت أن المدعى عليه (رئيس مجلس الإدارة) وكل محاميا مختصا بالقضايا العقارية -بالتعاون مع الشركة كونها المشغلة للعقار خلال الفترة المذكورة في القضية- للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.
وأعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية أنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (4570686557) والمقيدة لدى المحكمة العامة بالرياض، والمرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة، فقد وردت إفادة رسمية من رئيس مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي يحمل الرقم: 4630132933 والتاريخ: 21/02/1446هـ الموافق 27/08/2024م في القضية المشار إليها آنفاً.
وكان أحد الموردين قد تقدم بدعوى أمام محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في 18 ديسمبر 2023، يطالب فيها رئيس مجلس الإدارة بإخلاء العقار، فيما حكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار.
وبعد ذلك عُرض الأمر على محكمة الاستئناف، وأصدرت حكمها بنقض حكم محكمة الدائرة الابتدائية، وأثبتت انتهاء الدعوى بإقرار المدعي في جلسات الاستئناف بأنه جرى من المدعى عليه إخلاء العقار وتسليمه للمدعي.
ونوهت بأن المدعى عليه رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الشركة -كونها المشغلة للعقار خلال الفترة المذكورة في القضية– وكل محاميا مختصا بالقضايا العقارية للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريح الدعوى القضائية 16 يوليو 2024، فيما طالب فيها المدعي العام (النيابة العامة)، بإدانة المدعى عليه لقيامه بإجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة، فيما أنكر المدعى عليه ما نسب إليه تماما.
وأضافت أن الدائرة بالمحكمة الجزائية بالرياض حكمت بعدم إدانة المدعى عليه، وأن ما قام به يُعد عرضاً ترويجياً، ولا يوجد أي مستند يجرّم هذا التصرف.
وأفادت بأن الحكم لا يزال حكما ابتدائيا ولم يكتسب الصفة النهائية، فيما وكل المدعى عليه (رئيس مجلس الإدارة)، محاميا مختصا بقضايا الغش التجاري للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.
وأعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية أنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (449022842) والمقيدة لدى المحكمة العامة بالرياض، والمرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة، فقد ودرت إفادة رسمية من رئيس مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي يحمل الرقم: 4531157621 والتاريخ: 20/12/1445هـ الموافق 27/06/2024 في القضية المشار إليها آنفاً.
وكان أحد الموردين قد رفع قضية ضد رئيس مجلس الإدارة في 10 أغسطس الماضي، يدعي فيها عدم سداد المدعى عليه الباقي من أجرة عقار، فيما حكمت الدائرة القضائية برد الدعوى لعدم قبولها شكلاً.
وأوضحت أن بعد ذلك عُرض الحكم على محكمة الاستئناف، وأصدرت حكمها بتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى 189,240ريال.
وذكرت أن المدعى عليه (رئيس مجلس الإدارة) وكل محاميا مختصا بالقضايا العقارية -بالتعاون مع الشركة كونها المشغلة للعقار خلال الفترة المذكورة في القضية- للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.
وأعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية أنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (4570686557) والمقيدة لدى المحكمة العامة بالرياض، والمرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة، فقد وردت إفادة رسمية من رئيس مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي يحمل الرقم: 4630132933 والتاريخ: 21/02/1446هـ الموافق 27/08/2024م في القضية المشار إليها آنفاً.
وكان أحد الموردين قد تقدم بدعوى أمام محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في 18 ديسمبر 2023، يطالب فيها رئيس مجلس الإدارة بإخلاء العقار، فيما حكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار.
وبعد ذلك عُرض الأمر على محكمة الاستئناف، وأصدرت حكمها بنقض حكم محكمة الدائرة الابتدائية، وأثبتت انتهاء الدعوى بإقرار المدعي في جلسات الاستئناف بأنه جرى من المدعى عليه إخلاء العقار وتسليمه للمدعي.
ونوهت بأن المدعى عليه رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الشركة -كونها المشغلة للعقار خلال الفترة المذكورة في القضية– وكل محاميا مختصا بالقضايا العقارية للاستعانة به في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليه وحفظ حقوق المدعى عليه والشركة.