شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: انتهاء إجراءات رفع رأس المال لشركتين تابعتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار الانتهاء من تنفيذ إجراءات رفع رأس المال وتعديل السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة حسب لشركتها التابعة شركة بلت الصناعية، وذلك حسب المتطلبات النظامية المتبعة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الإدارة على رفع رأس مال إحدى شركاتها التابعة "شركة بلت الصناعية " إلى 100 مليون ريال.
وأعلنت شركة لدن للاستثمار الانتهاء من تنفيذ إجراءات رفع رأس المال وتعديل السجل التجاري والنظام الأساسي لشركة بانيت للتشغيل والصيانة، وذلك حسب المتطلبات النظامية المتبعة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 30 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس إدارتها على رفع رأس مال إحدى شركاتها التابعة "شركة بانيت للتشغيل والصيانة" إلى 10 ملايين ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الإدارة على رفع رأس مال إحدى شركاتها التابعة "شركة بلت الصناعية " إلى 100 مليون ريال.
وأعلنت شركة لدن للاستثمار الانتهاء من تنفيذ إجراءات رفع رأس المال وتعديل السجل التجاري والنظام الأساسي لشركة بانيت للتشغيل والصيانة، وذلك حسب المتطلبات النظامية المتبعة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 30 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس إدارتها على رفع رأس مال إحدى شركاتها التابعة "شركة بانيت للتشغيل والصيانة" إلى 10 ملايين ريال.