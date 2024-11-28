شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تهامة» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 27-11-2024م، ولمدة 3 سنوات ميلادية، وتنتهي بتاريخ 26-11-2027م.
وكانت نتيجة التصويت انتخاب كل من: صالح الرشيد، وعبدالله شرقاوي، وم. عبدالعزيز العمار، ود. سمر شلهوب، وحاتم بارجاش، وبدر الشمري، وعادل مازي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز عبدالرحمن العمار عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/09/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/13م خلفاً للعضو السابق سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي (عضو غير تنفيذي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 27-11-2024م، ولمدة 3 سنوات ميلادية، وتنتهي بتاريخ 26-11-2027م.
وكانت نتيجة التصويت انتخاب كل من: صالح الرشيد، وعبدالله شرقاوي، وم. عبدالعزيز العمار، ود. سمر شلهوب، وحاتم بارجاش، وبدر الشمري، وعادل مازي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز عبدالرحمن العمار عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/09/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/13م خلفاً للعضو السابق سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي (عضو غير تنفيذي).