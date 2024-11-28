شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «وفرة» توافق على تعديل 5 مواد من النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة الخاصة باسم الشركة.

2. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة الخاصة بإدارة الشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1 ذو الحجة 1443 هـ (الموافق 30 يونيو 2022).

7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العاديّة (الاجتماع الثاني) والذي عقد، أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة الخاصة باسم الشركة.2. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة.3. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة الخاصة بإدارة الشركة.4. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.5. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.6. الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1 ذو الحجة 1443 هـ (الموافق 30 يونيو 2022).7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.8. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.