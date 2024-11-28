شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المتقدمة» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (الاجتماع الأول) والذي عقد باستخدام أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعيين شركة ديلويت؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026).
وقالت إن الأتعاب الإجمالية لمراجع الحسابات ستكون قدرها 395 ألف ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعيين شركة ديلويت؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026).
وقالت إن الأتعاب الإجمالية لمراجع الحسابات ستكون قدرها 395 ألف ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.