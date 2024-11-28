شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الدولية» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة علي الحربي وفلاح الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن

العام 2023 وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 983.466 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضوي مجلس الإدارة علي الحربي وفلاح الحربي

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 447.378 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعة الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023، وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 31 ألف ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل مليون ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 2.8 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت تضمنت: الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.وشملت النتائج: الموافقة على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة علي الحربي وفلاح الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عنالعام 2023 وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 983.466 ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضوي مجلس الإدارة علي الحربي وفلاح الحربيمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 447.378 ريال.وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعة الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023، وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 31 ألف ريال.ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل مليون ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن عمار الحربي وفلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 2.8 مليون ريال.