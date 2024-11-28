شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بروج للتأمين» توافق على سياسة إجراءات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة بروج للتأمين التعاوني، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد، مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت، إضافة إلى الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل سياسة إجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت، إضافة إلى الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل سياسة إجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.