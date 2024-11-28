شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بروج للتأمين» توافق على سياسة إجراءات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية