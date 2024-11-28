شكرا لقرائتكم خبر عن «نفوذ»: شراء أرض تجارية سكنية في الرياض بـ22.12 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شراء أرض تجارية سكنية في حي حطين بمدينة الرياض، أمس، من خلف الشمري، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها وتوسيع وتطوير مقرها الرئيسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مساحة الأرض 1,580.37 متر مربع، فيما تبلغ قيمة الصفقة نحو 22.125 مليون ريال.
ونوهت بتمويل الصفقة سيتم من خلال المصادر الذاتية للشركة.
وأوضحت أن الشركة تسعى من خلال شراء هذا العقار إلى إنشاء مكاتب تجارية جديدة، مع تطويره ليكون المقر الرئيسي للشركة.
وبحسب الشركة، سيؤدي شراء الأرض إلى زيادة الأصول الثابتة للشركة، مما سينعكس على النسب المالية مثل العائد على الأصول (ROA).
وأفادت بأن الأرض تمثل استثماراً استراتيجيا قد ترتفع قيمته المستقبلية مما يعزز من تقييم أصول الشركة وصافي قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، سيمكّن امتلاك العقار الشركة من توفير تكاليف الإيجار المتكررة، ويجنبها تقلبات الإيجارات المستقبلية، مما يدعم استدامتها المالية ويعزز استقرارها التشغيلي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مساحة الأرض 1,580.37 متر مربع، فيما تبلغ قيمة الصفقة نحو 22.125 مليون ريال.
ونوهت بتمويل الصفقة سيتم من خلال المصادر الذاتية للشركة.
وأوضحت أن الشركة تسعى من خلال شراء هذا العقار إلى إنشاء مكاتب تجارية جديدة، مع تطويره ليكون المقر الرئيسي للشركة.
وبحسب الشركة، سيؤدي شراء الأرض إلى زيادة الأصول الثابتة للشركة، مما سينعكس على النسب المالية مثل العائد على الأصول (ROA).
وأفادت بأن الأرض تمثل استثماراً استراتيجيا قد ترتفع قيمته المستقبلية مما يعزز من تقييم أصول الشركة وصافي قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، سيمكّن امتلاك العقار الشركة من توفير تكاليف الإيجار المتكررة، ويجنبها تقلبات الإيجارات المستقبلية، مما يدعم استدامتها المالية ويعزز استقرارها التشغيلي.