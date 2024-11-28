الاقتصاد

«نبع الصحة»: ترسية عقد مع مصنع سياب للألومنيوم بـ10.3 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية ترسية عقد مع مصنع سياب للألومنيوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد يشمل: توريد وتركيب واختبار أعمال الواجهات الزجاجية وأعمال تكسيات الواجهات الألومنيوم وأعمال المظلات والأعمال المعدنية والأبواب والأعمال التكميلية وذلك لاستكمال بناء مستشفي نبع الصحة بالمؤنسية بمدينة الرياض.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ10.3 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة؟
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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