شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة»: ترسية عقد مع مصنع سياب للألومنيوم بـ10.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية ترسية عقد مع مصنع سياب للألومنيوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: توريد وتركيب واختبار أعمال الواجهات الزجاجية وأعمال تكسيات الواجهات الألومنيوم وأعمال المظلات والأعمال المعدنية والأبواب والأعمال التكميلية وذلك لاستكمال بناء مستشفي نبع الصحة بالمؤنسية بمدينة الرياض.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ10.3 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة؟
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يشمل: توريد وتركيب واختبار أعمال الواجهات الزجاجية وأعمال تكسيات الواجهات الألومنيوم وأعمال المظلات والأعمال المعدنية والأبواب والأعمال التكميلية وذلك لاستكمال بناء مستشفي نبع الصحة بالمؤنسية بمدينة الرياض.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ10.3 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة؟