شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تحجز شقة بمشروع "سكن لكل المصريين 5"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خطوات حجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 5 المطروح حاليا، والذى يتضمن نحو 78 ألف وحدة سكنية في نحو 15 محافظة و22 مدينة جديدة وهى كالتالى:
أولا: توجه لمكتب البريد لشراء كراسة الشروط
ثانيا: قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى
ثالثا: برجاء التأكد من كتابة كافة البيانات صحيحة خلال إنشاء الحسب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى وخاصة رقم الهاتف.
رابعا: قم بسداد مبلغ جديدة الحجز والذى يتراوح ما بين 20 ألف إلى 30 ألف حسب موقع الوحدة والمدينة.
خامسا: احتفظ بايصالات سداد مبلغ جدية الحجز وايصال شراء كراسة الشروط.
سادسا: قم بتجهيز الأوراق التالية:
1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة حال المتقدم أسرة.
2- قسيمة زواج مميكنة.
3- قيد عائلى مميكن.
4- شهادات ميلاد الأبناء.
5- إيصال نور.
6- استمارة الحجز بكراسة الشروط.
7- الإقرار بكراسة الشروط.
8- برنت تأمينات إن وجد.
9- أى شهادات دالة على الإعاقة حال التقدم على ذوى الهمم.
سابعا: قم بوضع كافة الأوراق في ملف PDF.
ثامنا: قم بوضع إيصال سداد مبلغ جدية الحجز في ملف PDF لوحدة لأنك سوف تحتاجه عند رفع الأوراق.
تاسعا: قم بفتح حسابك الذى قمت بإنشائه على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ثم قم برفع الأوراق كما ذكرت وضع الملفات في الخانات المحددة.
عاشرا: برجاء التأكد عند ملء استمارة الحجز من كتابة اسم المدينة والمحافظة وتحديد الوحدة سواء جاهزة للتسليم الفوري أو استلام خلال 36 شهر.
حادى عشر: ستصلك رسالة باتمام عملية التسجيل.
ثانى عشر: قم بفتح حسابك مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة للتأكد من وصول رسالة من البريد بسداد جدية الحجز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز