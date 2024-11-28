شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتقبل السوق التحول من الاستيراد إلى التجميع المحلى للسيارات.. خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

تولي القيادة السياسية الحالية اهتماما كبيرا بالتصنيع المحلي لرفع شعار صنع في مصر في العالم أجمع، ومن هنا كانت التساؤلات لخبراء السوق في مصر كالاتي، كيف تعاملت الشركات المحلية مع الشركات الأم خلال الفترة الماضية؟ وكيف تواجه الشركات المحلية زيادة تواجد السوق الموازية في المنتجات الكهربائية؟ وما هي توقعاتكم للسوق في 2025؟ وماهي أبرز مطالب الشركات لبدء عام جديد؟

واستعرض خالد جيوشي، العضو المنتدب لشركة جيوشي للنقل، الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه قطاع تصنيع الأتوبيسات في مصر، وذلك علي عامش احد مؤتمرات السيارات .

وأكد جيوشي أهمية تعزيز التصنيع المحلي كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية.

وقال: "بدأنا في تصنيع أتوبيسات متكاملة محليًا منذ عام 2021 مع توفير كافة قطع الغيار محليًا، مما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية."

وأشار جيوشي إلى فرص التصدير التي تستهدفها شركته في أسواق متعددة مثل شمال إفريقيا، السعودية، والإمارات، مؤكداً أن منتجات الشركة تُستخدم حاليًا في المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعي الحج والعمرة.

لكنه لفت إلى تحديات تواجه التصدير، من بينها نقص المعلومات التجارية المناسبة، وانخفاض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الثقيلة، مما يضع ضغطاً على المصنعين المحليين.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة تعمل على زيادة خطط تصدير السيارات مستقبلاً.

وأكد أن الإنتاج المحلي يجب أن يبدأ بأساسيات قوية قبل السعي للتصدير، مشيراً إلى أن المنافسة المحلية تُشكل تحدياً، لكنها تمثل فرصة لتطوير البنية الإنتاجية على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، شدد أيمن سعيد، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التصنيع المحلي كخطوة أولى نحو تصدير السيارات.

وأكد أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، متوقعاً حدوث تغيير كبير في السوق المصري خلال العامين المقبلين.