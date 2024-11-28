شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الخميس.. أسعار الفراخ البيضاء تستقر بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، بالتزامن مع ثبات سعر الدواجن في المزارع وفق بيانات بورصة الدواجن الرئيسية في مصر.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، استمرار هبوط أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150جنيها مقابل 190 جنيها قبل عدة أسابيع نتيجة توافر معروض كبير حالياً.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن أسعار البيض البلدي تراجع تسليم أرض المزرعة إلي مستويات130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

وعن أسعار الفراخ البيضاء، أشار سامح السيد إلي أن الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل 70 إلي 71 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



