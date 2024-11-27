شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ودلتا للطباعة والتغليف.



البورصة تخسر 26 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 975.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.64%، والعرب على 4.31%، واستحوذت المؤسسات على 21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.9 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، 24.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 54.8 ألف جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 8347 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 143 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 15 ألف سهم، 75 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 605 أسهم، 225 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 10 آلاف سهم، 2000 سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 227 ألف سهم، 363 سهمًا، 9320 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر للأسمنت-قنا، واودن للاستثمارات المالية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 146 ألف سهم، 988 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 6250 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر العليا، والعبوات الطبية عدد 2000 سهم، 5.2 مليون سهم، على التوالي.

المجموعة المتكاملة

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بلغت 28.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 9.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، وبلغ صافي الخسارة 7.6 مليون جنيه مقارن مع 2.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 270%.

بريميم

قالت شركة بريميم هيلثكير جروب، إن مجلس الإدارة وافق على توقيع عقود الاستحواذات على عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود شركة خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه على أن يكون طريقة السداد 120 مليون جنيه نقدًا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقًا، و120 مليون جنيه يتم تسجيلها كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا، وتوقيع عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود شركة معامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه، وتوقيع عقد شراء أصول ومساهمات شركة المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، إنه تم تعيين حسن أحمد نوح ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة لمنصب العضو المنتدب الذي يشغله بالفعل، على أن يكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الإدارة، وكذا العضو المنتدب السابق التأشير بها في السجل التجاري، وذلك لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.