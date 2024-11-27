شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-11-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 26 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 975.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.64%، والعرب على 4.31%، واستحوذت المؤسسات على 21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.9 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، 24.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 54.8 ألف جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 8347 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 143 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 79.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 53.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.993 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.453 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.808 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 207.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.18%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 15.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- حديد عز بسعر إغلاق 107.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 8.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 4.53%.