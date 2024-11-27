شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد حقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الوزير محمد جبران وزير العمل اليوم حقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء .

واوضح المهندس كريم بدوي أن زيارته التفقدية لحقول سيناء تأتي لمتابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبار وتطبيق معايير الحفاظ علي السلامة و البيئة ، وذلك وفقأ لإستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها .



و بدات الجولة في حقول بترول بلاعيم بعرض توضيحي حول إجراء السلامة والصحة المهنية المتبعة فى منطقة ابو رديس وكيفية التعامل بأمان مع الحالات الطارئة ، وتم عرض تجربة محاكاة لتطبيق إجراءات السلامة اثناء نقل المهمات والمعدات البترولية.



وخلال لقائه بالعاملين في حقول بترول بلاعيم بحضور المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل ، اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان العاملين فى الحقول والمواقع الإنتاجية بمثابة العمود الفقري لقطاع البترول ، وان لكل عامل دور مهم فى منظومة العمل البترولى وتطويرها وذلك من خلال العمل التكاملى والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد افكار جديدة ومبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج.

واستعرض بدوى المحاور الرئيسية التى تركز عليها استراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى والتى تتمثل في التعاون والعمل التكاملى لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي باقل تكلفة ، وان هذا لا يتحقق إلا بتكثيف برامج الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج وإدارة الخزانات بآلية تحقق الاستفادة القصوى منها ، وكذلك استغلال البنية التحتية والطاقة الغير مستغلة فى قطاعى البتروكيماويات والتكرير لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض، وكذلك إحداث نقلة نوعية في نشاط الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلي، و إعادة هيكلة مزيج الطاقة فى مصر من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ، والمحور الأهم وهو السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والاستدامة لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والمحور السادس والاخير هو التعاون الإقليمي لتحقيق الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز اقليمى للطاقة.



ووجه بدوى التحية والتقدير للعاملين فى منطقة حقول ابورديس كما وجه الشكر لكافة العاملين في المناطق الجغرافية البترولية المختلفة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتعظيم الإنتاج ،كما وجه الوزير الشكر لوزير العمل محمد جبران على حرصه علي التواجد فى هذه الجولة ، مشيدا بروح التعاون والتكامل ليس فقط مع وزارة العمل بل على المستوى الحكومي ككل ليصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد جبران وزير العمل ان قطاع البترول قطاع واعد ولديه قاعدة كبيرة من الكفاءات المتميزة وان هذا القطاع يعد قاطرة التنمية فى مصر ، موجهاً الشكر للوزير المهندس كريم بدوى على دعوته لزيارة هذه المنطقة العريقة التي تحقق بها كثير من قصص النجاح علي مر العقود .

وفي مستهل الجولة الميدانية بحقول بترول بلاعيم تفقد الوزيران محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بحقول بترول بلاعيم بأبورديس بطاقة 14 ميجاوات والتي تم تشغيلها هذا العام ، واثني المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي ماتم من مجهودات في هذا المشروع و الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وترشيد الطاقة نتيجة توفير استهلاك الوقود التقليدي واستبداله بالموارد المتجددة .

واستمع الوزيران والقيادات لشرح من فريق عمل مشروع المحطة موضحين انها تسهم في خفض نحو 15 الف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتم تصميمها وتنفيذها بوتيرة عمل سريعة في غضون 10 اشهر و بأيادي مصرية بالتعاون بين شركات بتروبل وبتروجت والهيئة العربية للتصنيع وإيني بروجيتي مصر.

ثم تفقد الوزيران وقيادات قطاع البترول اعمال الحفار البترولي البري EDC67 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حالياً بحفر بئر تنموي انتاجي في منطقة بلاعيم ، والتقيا فريق العمل حيث تم متابعة سير العمل في اعمال الحفر و الوقوف علي الالتزام بتطبيق إجراءات الحفاظ السلامة ، وشدد المهندس كريم بدوي علي اهمية الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات الحفاظ على السلامة كقيمة اساسية ولا حيود عنها حفاظاً علي العاملين الذين يعدون الثروة الحقيقية لقطاع البترول.



وقام المهندس كريم بدوي بتقديم واجب العزاء في المرحوم وجدي محمد من فريق صان مصر العاملين في ابو رديس الذي وافته المنية الاسبوع الماضي.

رافق الوزيران خلال الجولة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة و المهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والمهندس فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس احمد محيي المدير الاقليمي لشركة اديس.



أحد العاملين يصافح الوزير



جانب من زيارة وزير البترول



زيارة وزير البترول



وزير البترول خلال الجولة