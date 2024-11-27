شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقى بمحافظ روتارى مصر لبحث التعاون فى القطاعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار شريف أديب محافظ روتارى مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى قطاع السياحة والآثار.

وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالمستشار شريف أديب والوفد المرافق له، مثمّنًا على الجهود التى يبذلها روتارى مصر لدعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلى بين الوزارة ومنظمة الروتاري لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ببعض المواقع السياحية والأثرية خاصة تلك الخاصة ببعض النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر ولا سيما وأن الروتارى لديه لجنة متخصصة لمسار العائلة المقدسة.

وتم أيضًا استعراض أهم الفعاليات المستقبلية التى سوف ينظمها روتارى مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها الدورة الثانية عشر لمؤتمر روتارى مصر بمدينة شرم الشيخ فى شهر مايو المقبل حيث تم توجيه الدعوة للسيد الوزير لحضور هذا المؤتمر.

كما تم التطرق للزيارة المرتقبة لرئيسة منظمة الروتارى الدولية التى ستقوم بها إلى مصر.

وقد حضر الاجتماع عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس عبد الحميد العوا المحافظ السابق لروتارى مصر، وإيناس أحمد العماوى نائب محافظ روتارى مصر، والمهندس حسام فرحات المحافظ القادم روتارى مصر، ونيفين بدر الدين المحافظ بعد القادم لروتارى مصر.



جانب من لقاء وزير السياحة



وزارة السياحة



وزير السياحة



