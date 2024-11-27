شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى 25 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بقيمة 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقفها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات أرابيا أنفستمنتس هولدنج، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، بمراعاة أحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 المادة 64 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

وتنص المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على: "تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع".