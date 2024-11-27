شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يصدر حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى

اجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة مفاجئة صباح اليوم الأربعاء، لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ورافقه المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، والمحاسب عبدالوهاب موصلى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.