شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا جهازى الفيوم الجديدة وبدر يتفقدان معدات وسيارات الطوارئ لمجابهة أزمات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، المعدات المملوكة لجهاز المدينة وشركات التشغيل والصيانة والمقاولات العاملة بالمدينة وسيارات الطوارئ والإغاثة بالجهاز لمجابهة الأزمات والكوارث خلال فصل الشتاء، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعداد لموسم الشتاء، وما يصاحبه من هطول الأمطار وتجهيز جميع المعدات، وخطة العمل في ظل التغيرات المناخية.

وشدد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، على ضرورة جاهزية المعدات للتعامل مع أي حالات طارئة أو تراكمات مائية ناتجة عن الأمطار، كما تم التأكد من تمركز تلك المعدات والأطقم بالقرب من النقاط الحيوية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بالتعليمات وخطة العمل المعدة مسبقاً للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة بأعلى معايير الجودة، والتأكد من جاهزية المعدات المستخدمة مع حلول فصل الشتاء، وما قد يتطلبه من استجابات سريعة لأي طواريء.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، المهندس ماجد شكرى، نائب رئيس الجهاز لأعمال المرافق والصيانة والتشغيل، والمحاسب أشرف عبد الجواد، نائب رئيس الجهاز للشئون المالية والإدارية والعقارية والمشرف على إدارة الحركة، والعميد أحمد زغلول، مدير إدارة الامن بالجهاز، والرائد أحمد يعقوب، مدير قسم شرطة التعمير بالجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية المعنية، ولجنة الأزمات والكوارث.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات الصرف الصحي المملوكة لجهاز المدينة والسيارات والمعدات الخاصة بشركات الصيانة العاملة بالمدينة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وللتأكد من جاهزية المعدات المستخدمة في فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار.

وشملت المعدات (سيارات شفط المياه، والمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى مضخات المياه ، لوادر ، حفارات ، طلمبات كسح ، طلمبات غاطسة ، سيارة السيول، سيارة نافوري).

وقد تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها، كما تم مراجعة جاهزية منظومة الصرف الصحي لضمان قدرتها على استيعاب أي تحديات خلال فصل الشتاء، وكذا التأكد من الصيانة الدورية لمحطات رفع الصرف الصحي وتطهير خطوط الصرف الصحي وبلاعات صرف مياه الأمطار.

كما تمت مراجعة خطة جهاز المدينة في مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج من هطول أمطار بكميات كبيرة، ونقاط تمركز تلك المعدات والأطقم بالقرب من النقاط الحيوية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع مثل تلك الأحداث بما يضمن السيولة المرورية وعدم حدوث اي مشكلات قد تنجم عنها.

وأكد المهندس عاصم عزت، نائب رئيس جهاز بدر، أن إدارة الصيانة والتشغيل قامت بتدريب العاملين بالإدارة والشركات العاملة بالمدينة على سرعة التعامل مع أى تقلبات جوية، والاستعداد للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة والتغيرات المناخية المتوقعة.