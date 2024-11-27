الاقتصاد

«سبكيم»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 362,560,996 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 725,121,991 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-01 الموافق 2024-12-02، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-15 الموافق 2024-12-16.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا