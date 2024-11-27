شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 362,560,996 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 725,121,991 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-01 الموافق 2024-12-02، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-15 الموافق 2024-12-16.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 362,560,996 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 725,121,991 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-06-01 الموافق 2024-12-02، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-15 الموافق 2024-12-16.