شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح شريحة صكوك ذات عائد ربح ثابت وشريحة صكوك ذات عائد ربح متغير.
وكان البنك السعودي الأول قد أعلن على موقع تداول السعودية في 21 نوفمبر الحالي، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.
ونوه البنك بتحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح 1446-05-25 الموافق 2024-11-27، وتاريخ نهاية الطرح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح (الصك/ السند) في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، بينما يحدد العائد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأوضح أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وكان البنك السعودي الأول قد أعلن على موقع تداول السعودية في 21 نوفمبر الحالي، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.
ونوه البنك بتحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح 1446-05-25 الموافق 2024-11-27، وتاريخ نهاية الطرح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح (الصك/ السند) في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، بينما يحدد العائد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأوضح أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.