شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.