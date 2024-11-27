شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع تجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع تجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية لمدة 850 يوما.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 9% من إيرادات الشركة لأخر سنة مالية كما في 31-12-2023م شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تطوير وصيانة التطبيقات الخاصة بالجهة الحكومية ويشمل ذلك التراخيص والصيانة والدعم الفني والتطوير لأنظمة وتطبيقات الجهة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 9% من إيرادات الشركة لأخر سنة مالية كما في 31-12-2023م شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تطوير وصيانة التطبيقات الخاصة بالجهة الحكومية ويشمل ذلك التراخيص والصيانة والدعم الفني والتطوير لأنظمة وتطبيقات الجهة.