الاقتصاد

«شور»: ترسية مشروع تجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع تجديد رخص الخدمات والدعم الفني للتطبيقات مع جهة حكومية لمدة 850 يوما.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ الترسية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 9% من إيرادات الشركة لأخر سنة مالية كما في 31-12-2023م شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تطوير وصيانة التطبيقات الخاصة بالجهة الحكومية ويشمل ذلك التراخيص والصيانة والدعم الفني والتطوير لأنظمة وتطبيقات الجهة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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